"هيلا هوب" للشرطة المصرية من مسلسل "كلبش" تكسر حاجز 2 مليون مشاهدة عبر "فيسبوك" خلال ٤٨ ساعة (فيديو)
الإثنين 28/مايو/2018 - 12:15 ص
الفجر الفني
أهدت أسرة مسلسل "كلبش" للنجم أمير كرارة، أغنية "هيلا هوب" الشرطة المصرية أغنية تقديرًا للدور الكبير الذي تقوم به من أجل حفظ الأمن والتضحيات التي تقدمها من أجل أمن البلاد.
واستطاعت الأغنية أن تكسر حاجز المليوني مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"
وتقول كلمات أغنية "هيلا هوب": "هيلا هوب وهيلا هوب، وقت الشدة قول يا رب، طول ما أنت صاحب حق، دايمًا ما يهمكش شوت وغوب، هيلا هوب وهيلا هوب، وقت الشدة قول يا رب".
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