الاتحاد المصري للكرة الخماسية يعقد مؤتمرا صحفيا لبدء تأسيس الاتحاد العربي



وقال محمد حسين رئيس الاتحاد، إنه خلال 4 أشهر وعقب انتخابه رئيسا للاتحاد المصرى للكرة الخماسية سعي إلى نشر اللعبة وتأسيس اتحاد عرب يضم على الأقل 4 دول إلى جانب مصر، وحصل على موافقة تونس والسعودية والعراق والبحرين إلى جانب دول أخرى أبدت موافقتها المبدئية على الانضمام وتابع نسعى إلى الاعتراف الرسمي بالكرة الخماسية واعتبارها لعبة اولمبية وعالمية.





وأضاف الدكتور إسلام عبد القادر عضو المجلس، ان الآمال والطموحات مستمرة، وانه عاد مؤخرا من دولة تونس حيث تم الترحيب بفكرة الاتحاد العربى، وأوضح عضو المجلس إلى أن هناك فارقا بين كرة الصالات والكرة الخماسية الأولى تتبع الاتحاد المصرى ونسعى إلى أن يعترف بنا أيضا حيث باتت أندية كثير تمثل قوة ودعم القرار.



وأشار إلى أن محافظة الإسماعيلية وحدها يوجد بها أكثر من 10 فرق أبرزها النادى الإسماعيلية بطل كأس مصر العام الماضي.





وأوضح الدكتور أحمد ربيع عضو المجلس، أنه تبدأ نشر اللعبة من خلال المدارس والجامعات وهو أمر يزيد من شعبية اللعبة والتى تضم فى أساسيتها 5 لاعبات مختلفة وسهل كثير أداء.



وأضاف أنه يمكن لأي ناشئ الانضمام من خلال الأندية القريبة من محل سكنه علي ان يتم اعتماد ذلك من خلال الاتحاد المصرى كان المجلس قد أصدر قرارًا بتعيين الإعلامي محمود الكيلاني مستشارًا إعلاميًا للاتحاد المصرى للكرة الخماسية على هامش المؤتمر.



عقد الاتحاد المصري للكرة الخماسية، برئاسة محمد حسين، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن بدء تأسيس الاتحاد العربى للكرة الخماسية، بحضور عدد كبير من الإعلاميين وأعضاء الاتحاد المصرى.