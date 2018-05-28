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جلسة خاصة بين إبراهيم حسن ومرتضى للاتفاق على تفاصيل انتقاله للزمالك

الإثنين 28/مايو/2018 - 12:14 ص
جلسة خاصة بين إبراهيم حسن ومرتضى للاتفاق على تفاصيل انتقاله للزمالك
إبراهيم حسن
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مها الصباحي
 

 

 

اجتمع اليوم، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وإبراهيم حسن نجم نادي الإسماعيلي، للاتفاق على انتقال اللاعب للقلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

 

وكان إبراهيم قد تواجد مع عمر السعيد مهاجم وادي دجلة، وبصحبة وكيل اللاعبين محمد شيحه، في أحد المطاعم الشهيرة بالعجوزة لتناول وجبة الإفطار، ثم انتقل الجميع بعد ذلك إلى منزل مرتضى منصور، حيث قام إبراهيم حسن بالاتفاق على كافة التفاصيل انتقاله للقلعة البيضاء، وقام عمر السعيد بتوقيع عقد لمدة 4 سنوات تبدأ من الموسم القادم، في إطار تدعيم الخط الأمامي للفريق الأبيض.

 

يذكر أن تقارير إعلامية كانت قد ربطت بين إبراهيم حسن وفريقي الأهلي والزمالك من أجل الانتقال إلى أحدهما خلال الفترة المقبلة.

 

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