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انتحار طالبة لمرورها بأزمة نفسية بالغربية

الإثنين 28/مايو/2018 - 12:12 ص
انتحار طالبة لمرورها بأزمة نفسية بالغربية
جثة - صورة أرشيفية
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أقدمت طالبة مقيمة قرية شبرا بلولة بمركز السنطة بمحافظة الغربية، على الانتحار لمرورها بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إخطارا من مستشفى طنطا الجامعي بوصول "ن.ع" 16 عامًا، طالبة جثة هامدة للمستشفى.

وعلى الفور أمر بسرعة تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث السنطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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