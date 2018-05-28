"البيئة" ترد على تقرير الصحة العالمية: معدل الوفيات في مصر بسبب التلوث أقل من أوروبا

أصدرت وزارة البيئة تقريرًا ترد فيه على منظمة الصحة العالمية التي أدرجت القاهرة في المركز الثاني على قائمة مدن العالم الأكثر تلوثا بعد نيو دلهي الهندية.



وقالت الوزارة في بيانها إن التقرير الأخير يشير إلى وجود 5-7 مليون حالة وفاة سنويا نتيجة تلوث الهواء على مستوى العالم،وأن الرقم السابق يشمل تلوث البيئة الهوائية الداخلية (الناتج عن حرق مواد أولية لتوليد الطاقة الداخلية والطهي)، إضافة لتلوث البيئة الهوائية الخارجية.



كما أن جزءًا كبيرًا من الرقم ناتج عن استخدام بيانات صحية منمذجة حيث لا توجد تسجيل صحي للأفراد في العديد من الدول سواء للأمراض أو الوفيات، إضافة إلى أن ترتيب المدن والدول في نسب التلوث المنشور في تلك التقارير يعتمد على ما هو متاح من بيانات (رسمية وغير رسمية).



وقالت البيئة إن جود نتائج رصد لتلوث الهواء ونشرها يتيح التنبوء بالتأثيرات الصحية وهو ما لا يتوفر إلا لعدد ليس بالكبير خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا وتعتبر مصر من أكثر الدول التي لها برنامج لرصد ملوثات جودة الهواء في المنطقة (93 محطة موزعة على مستوى الجمهورية)، وبالتالي عدم تواجد دولة أو مدينة في نتائج التقرير لا يعني عدم وجود تلوث هوائي أو وفيات ناجمة عنه.



وذكرت البيئة أن مشكلة تلوث الهواء فى مصر تتمثل في ارتفاع مستويات التلوث بالجسيمات الصلبة ويرجع أهمها لعوامل طبيعية حيث أن المساحة الغالبة من مصر عبارة عن طبيعة صحراوية وهبوب الرياح المحملة بالأتربة مع ندرة الأمطار والاستقرار الجوي وسكون الرياح من العوامل المؤثرة في إرتفاع معدلات التلوث، فى حين أن مصر متوافقة بيئيًا لتركيزات أغلب الملوثات التى أقرتها منظمة الصحة العالمية وهى (غاز ثانى اكسيد الكبريت، غاز ثانى اكسيد النيتروجين، غاز الأوزون، غاز أول أكسيد الكربون، الرصاص).



وأكدت البيئة أن تقارير منظمة الصحة العالمية لمعدلات الوفيات الناجمة عن تلوث البيئة لدول حوض شرق المتوسط (المتضمنة مصر) أن معدل الوفاة فى إقليم شرق المتوسط هى 854 ألف شخص وهو معدل أقل من الإقليم الأوروبى 1،4 مليون شخص، وتعد فى نفس مستوى ومعدل الوفاة فى إقليم الأمريكتين 846 ألف شخص.

