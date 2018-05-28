حالة الطقس اليوم الإثنين 28/5/2018 في مصر والدول العربية

نقدم لكم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الإثنين ، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.





وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً وغير مُستقرة في عموم المناطق، بينما تكون الأجواء حارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتتكاثر السُحب على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من المطر متفاوتة الشدة من منطقة لأخرى في اجزاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية نشطة ومثيرة للغبار خاصة صباحاً، وخلال نشاط السحب الرعدية.





في خليج العقبة: الرياح متقلبة الاتجاهات، معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.





ليلاً: تسود أجواء أكثر حرارة من المُعتاد في عموم المناطقـ وتبقى الفرصة مُهياة لهطول زخات محلية رعدية من المطر في مناطق متفرقة من المملكة، وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات، خفيفة إلى معتدلة السرعة.





الطقس فى فلسطين