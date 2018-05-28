مصر × يوم.. "الزراعة" تكشف تفاصيل إلغاء حظر البحرين لاستيراد الجوافة المصرية

شهدت مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة على الساحة السياسية، التي ركزت عليها برامج التوك شو والقنوات الفضائية، من بينها؛ تأكيد المتحدث باسم الوزراء، أن نسبة ما تم إنجازه في مشروع المتحف الكبير بلغت 75%، فضلًا عن كشف منى محرز، تفاصيل منظومة ربط المحاصيل الزراعية بالمنافذ بشكل مباشر.

"الوزراء": نسبة ما تم إنجازه في مشروع المتحف الكبير بلغت 75%

قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء تابع ما تم إنجازه في مشروع المتحف المصري الكبير.

وأكد "سلطان"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن المتحف المصري الكبير مشروع ضخم وبتكلفة كبيرة، موضحًا أن نسبة ما تم إنجازه في مشروع المتحف الكبير بلغت 75%.

"الزراعة" تكشف تفاصيل إلغاء حظر البحرين لاستيراد الجوافة المصرية

كشف الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل إلغاء حظر البحرين لاستيراد الجوافة المصرية، قائلًا إنه يعتبر خبر سار جدًا، ويؤكد أن الوزارة تسير في الاتجاه السليم.

وأوضح "عبدالدايم"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أن وزارة الزراعة تتحرك بمنتهى السرعة بمجرد رفع الحظر الزراعي على أي محصول مصري في أي دولة.

وأشار إلى أن معظم الحظر يكون بسبب متبقيات المبيدات الزراعية، لافتًا إلى أن القرار الوزاري المشترك بين الزراعة والتجارة وضع شروطًا حازمة لفحص كل المحاصيل الزراعية، ووضع شروطًا لتصدير أي منتج زراعي، مضيفًا أنه لا بد أن يكون هناك رقمي كودي للمحاصيل المصدرة، متابعًا: "حريصون على تحقيق شروط الدول التي نصدر إليها، وتحقيق شروط التي نستورد على أساسها".





مؤشرات تقرير اليوم العالمي لصحة المرأة

فيما قالت ولاء حمدي، الباحثة الإخصائية بمركز الدراسات والبحوث السكانية، إن بيان اليوم العالمي لصحة المرأة يكشف ارتفاع عدد مواليد الإناث من 69.1 عام 2006 إلى 73.6 عام 2017 وثبات وفيات الإناث في الفترة من 2011: 2016، حيث بلغ 5.6 حالة وفاة من الإناث لكل 1000 سيدة.

وأضافت في لقاء خاص على فضائية "DMC"، أن معدل وفيات الامهات انخفض من 65 حالة وفاة عام 2008 إلى 49 حالة لكل 100 ألف مولود حي عام 2016، مشيرة إلى أن أبرز العوامل المؤثرة على صحة المرأة المصرية هو مراعاة وزارة الصحة للبيانات والعمل على حل المشكلات التي تظهر مما ساهم في تحسين الأوضاع الخاصة بتنمية صحة المرأة.

خالد فهمي: إنشاء شبكة رصد لـ نهر النيل بالتنسيق بين وزارتي البيئة والري

بينما أشار الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إلى أنه جاري عمل شبكة واحدة لرصد نهر النيل من حيث كميات المياه، وتصريف المياه، ونوعية المياه، بالتنسيق بين وزارتي البيئة والري.

وأكد "فهمي"، خلال كلمته أثناء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم تركيب حساسات هواء على شبكة الرصد، موضحا أن وزارة الري تقود إدارة نهر النيل، ووزارة البيئة تعاون الري.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك قاعدة معلومات كافية لإدارة نهر النيل وهو المورد الأهم للمياه في مصر.

وزير الاتصالات: نتعاون مع كبرى الشركات لتصنيع الأجهزة التكنولوجية في مصر

وأكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تعاون الوزارة مع واحدة من كبرى شركات تصنيع الأجهزة التكنولوجية الحديثة في مصر، يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية الحديثة للتوجه نحو صناعة التحول الرقمي، حتى تكون مصر قاعدة مهمة في تصنيع الإلكترونيات وتصديرها للعالم كله.

وأضاف "القاضي" في تصريحات خاصة لفضائية "أون لايف"، أن مصر يزورها الفترة الحالية واحدة من أكبر شركات العالم في التصنيع الالكتروني وهي شركة "فوكسكون"، متعددة الجنسيات، لافتا إلى أن مسئولي الشركة سيزورون العديد من الوزارات لاستعراض جاهزيتها لتنفيذ مشروع تصنيع الأجهزة.