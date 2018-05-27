مدير "السعيدية" يطمئن أولياء الأمور: جار رفع نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة على موقعنا

قال ناصر شعبان مدير مدرسة السعيدية، والتي سوف تتولى نشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بدلا من مديرية التعليم بالجيزة، إ نه يوجد طقم فني الآن يقوم برفع النتيجة وسوف تظهر خانة رقم الجلوس بدلًا من اليوزرنيم خلال ٣٠ دقيقة.





وقال ناصر شعبان، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن الرابط الجديد يتحمل دخول أكثر من ٢٠ ألف طالب، لافتًا إلى أنه يطمئن أولياء الأمور أن النتيجة سوف تظهر خلال دقائق.





وتوقف موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن العمل لأكثر من مرة، وكان من المقرر أن يعرض الموقع نتيجة الشهادة الإعدادية التى اعتمدها محافظ الجيزة، وقالت المديرية إن الضغط على الموقع تسبب فى تعطله رغم أن المديرية خصصت رابطين للنتيجة.