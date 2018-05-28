"السياحة": التحقيقات مستمرة لمعرفة الشركات المخالفة لقواعد العمرة

أعلن مجدى شلبى، وكيل وزارة السياحة، ورئيس قطاع الرقابة على الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، إنه جار التحقيق مع 5 شركات سياحية فى الوزارة للتأكد من صحة وقوع مخالفة تزوير بعض الأسماء بكشوف المعتمرين للموسم الجارى، إضافة إلى تحويل شركتين أخريين للنيابة العامة "شق جنائى"، وذلك حتى الآن.





وأكد شلبي في تصريحات صحفية، أن وزيرة السياحة شددت على راحة المعتمرين ومصالحهم، إضافة لدور اللجنة العليا للحج والعمرة و تنسيقها مع الوزارة بشكل كامل لتشديد العقوبات للخروج بموسم عمرة مكتمل دون مشكلات.





وأشار شلبي إلى أن العقوبات المتوقعة للشركات المخالفة وفقا للقوانين حال ثبوت المخالفة تبدأ من ايقاف عام الى إلغاء الترخيص، قائلا إن هناك قلة من الشركات السياحية خالفت الضوابط الخاصة بالعمرة للموسم الجارى، وتم عمل محاضر بذلك، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفين.





وأوضح أن شركات السياحة تحصل على كشوف بأسماء المعتمرين عبر السيستم الخاص لها مع وكيلها بالسعودية لتراجعها الوزارة بالقاهرة للتأكد من مطابقتها ثم تعود للشركات مرة أخرى وبدورها ترسلها الى القنصليات السعودية بالاسكندرية والسويس، كاشفا أن حالات التزوير المضبوطة تمت عبر تثبيت الاسم الأول والأخير للمعتمرين مع تغير ما وقع بينهما وذلك عبر "إسكنر".





وأضاف أن القواعد الخاصة بضبط المنظومة حال اكتشاف التزوير تم إطلاق حملة بالتنسيق مع شرطة السياحة، وضبط أوراق وبعض المستندات تحمل أختامًا منسوب صدورها لوزارة السياحة وشعار الجمهورية.





ولفت إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة السياحة والقنصلية السعودية بالسويس والإسكندرية عبر خط مفتوح واتصال دائم مع القناصلة بشكل مباشر للاطلاع على كافة الأمور لتسيير استخراج التأشيرات وتلافي أى مشكلات قد تطرأ.



