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أبرز وأهم أخبار اليوم الأحد 27-5-2018 في محافظة القليوبية

الأحد 27/مايو/2018 - 11:26 م
أبرز وأهم أخبار اليوم الأحد 27-5-2018 في محافظة القليوبية
أبرز وأهم أخبار محافظة القليوبية
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محمد نبيل
 
شهدت محافظة القليوبية اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزها حيث لقي ترزي مصرعه إثر نشوب مشاجرة مع سائق لقيام أقارب المتهم بسبة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تم نقل المتوفي للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

وأعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، استخراج مديرية التموين 47 ألف إذن ورقة لصرف التموين والخبز للمستفيدين في نطاقة المحافظة وذلك تخفيفا على اصحاب البطاقات التموينية الذين لم يصدر لهم بطاقات ذكية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال شهر مايو الجاري، في إطار اهتمام الدولة لتوفير كافة التسهيلات وحل جميع مشكلات البطاقات التموينية تيسيرًا على المواطنين بالحصول على السلع التموينية المدعومة.

وأجرى اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية، جولة مفاجئة بمجمع محاكم بنها بمنطقة المنشية يرافقه اللواء محمد درويش مدير المرور والعميد خالد اللبان مدير الحماية والعميد علاء غانم مدير المرافق.
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