عاجل.. القبض على 9 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالإسماعيلية



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه بلاغا من العميد محمود عاشور مأمور مركز شرطة الضواحي، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة المنشار بالكيلو 11 دائرة المركز، وذلك بسبب الخلاف علي قطعة ارض.



وعلى الفور انتقل الي مكان الواقعة الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة الضواحي والنقباء اشرف الصوالحي، ومحمد جبر، وملهم مصطفي معاونين المباحث، وسيطروا على المشاجرة وإلقاء القبض على 9 أشخاص من الطرفين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من السيطرة علي مشاجرة بين عائلتين بمنطقة المنشار بالكيلو 11 دائرة المركز، وتمكنت من إلقاء القبض علي 9 أشخاص من الطرفين.