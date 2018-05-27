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إيران: جنازة فنان تتحول إلى مظاهرات منددة بجرائم الملالي

الأحد 27/مايو/2018 - 11:22 م
إيران: جنازة فنان تتحول إلى مظاهرات منددة بجرائم الملالي
أرشيفية
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محمد سمير
 
تحوّلت مراسيم تشييع جثمان ناصر ملك مطيعي، الفنان السينمائي المعروف في ايران، بمشاركة جمع غفير من أهالي طهران، ومحبّيه، إلى مظاهرة ضد الحكومة، بحسب المقاومة الإيرانية.

وأفادت المقاومة، أن المشيّعون الغاضبون رفعوا شعارات منددة بجرائم الملالي، حيث وصفوهم بالمعادون للفن، فيما هتفوا قائلين: الموت للدكتاتور وناصر خان رحمك الله، عار علينا مؤسسة الاذاعة والتلفزيون»، «يا دكتاتور انظر العزة من فضل الله».

وخوفا من توسيع نطاق موكب التشييع والتظاهرات ضد الحكومة، هاجمت القوات القمعية بعناصر من مكافحة الشغب، الجماهير باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار في الهواء، بهدف تفريق المواطنين، إلا أنهم فشلوا في ذلك، واستمر المشيعون في التنديد بجرائمهم خلال إقامة مراسيم التشييع.

يشار إلى أن نصر ملك مطيعي، توفي يوم الجمعة25 مايو، عن عمر يناهز 88 عامًا، وهو من أبرز الفنانين في السينما الإيرانية، وحرمه الملالي من العمل لمدة أربعة عقود في السينما؛ لعدم الرضوخ لما كان يفرضه النظام الإيراني عليه من أعمال لا شعبية فانعزل.
المزيد عن: فنانون طهران المقاومة الإيرانية إيران
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