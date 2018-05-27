نشأت الديهي يكشف مراسم البيعة في الماسونية

كشف الإعلامي نشأت الديهي، مراسم البيعة في الماسونية، موضحًا أن طالب الانضمام يقف أمام مرشد الماسونية حتى يقول مجموعة من الأوعاظ والكلمات واللوغاريتمات الماسونية.



وقال "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إن الرئيس الأعظم للماسونية يطلب من طالب الانضمام أن يركع على ركبتيه ويردد الرئيس عبارات "أيها الإله القادر على كل شيء القاهر فوق عباده، أنعم علينا بعبادتك وتجلى على هذا الحضور ووفق عبدك هذا الطالب الخول في عشيرة البنائين الأحرار إلى صرف حياه في طاعتنا، ليكون لنا أخًا مخلصًا حقيقيًا".



وتابع "الديهي"، أنه بعد مجموعة من التعهدات والاجتماعات، يطلب الرئيس الأعظم الطالب أن يركع على ركبته اليسرى، ويشكل بقدمه اليمنى مربع، ويعطي يده اليمنى للرئيس ويمسك بديه اليسرى برجل ويضع سنه في صدره الأيسر، ويبدأ في ترديد الكلمات والطقوس، مستكملًا: "ويقول الطالب يارب كون أعني وأمنحني الثبات عىل هذا القسم، ثم يبدأ الرئيس الأعظم في تهديد الطالب في حالة خروجه عن الماسونية أو تقدمه على أفكارها سيطعن بخنجر أو يشنق".