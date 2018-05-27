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عاجل.. أعضاء "وايت نايتس" الزمالك يعلنون حل الرابطة (صور)

الأحد 27/مايو/2018 - 11:17 م
عاجل.. أعضاء وايت نايتس الزمالك يعلنون حل الرابطة (صور)
وايت نايتس
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هاني عصام
 

أعلنت رابطة "وايت نايتس" المنتمية لنادي الزمالك، عن حل الرابطة، وذلك في التجمع الذي أقيم اليوم الأحد، أمام مدخل "التالتة يمين" باستاد القاهرة الدولي المجاور لباب مدرسة الموهوبين بمدينة نصر.

 

وتجمع ما يقرب من 6 أفراد أمام مدرسة الموهوبين بمدينة نصر، حيث ألقى أحدهم بيان بحل الرابطة بشكل رسمي، وعدم وجود أي صفة لها الفترة القادمة.

 

وتواجد الخال شبرا أبرز قيادات الرابطة وقام بحرق البانر الخاص بها، حيث أكد شبرا أنهم مع استقرار الدولة ومصلحة مصر.

 

 

عاجل.. أعضاء "وايت نايتس" الزمالك يعلنون حل الرابطة (صور)
عاجل.. أعضاء "وايت نايتس" الزمالك يعلنون حل الرابطة (صور)
عاجل.. أعضاء "وايت نايتس" الزمالك يعلنون حل الرابطة (صور)
عاجل.. أعضاء "وايت نايتس" الزمالك يعلنون حل الرابطة (صور)
عاجل.. أعضاء "وايت نايتس" الزمالك يعلنون حل الرابطة (صور)
عاجل.. أعضاء "وايت نايتس" الزمالك يعلنون حل الرابطة (صور)
عاجل.. أعضاء "وايت نايتس" الزمالك يعلنون حل الرابطة (صور)
عاجل.. أعضاء "وايت نايتس" الزمالك يعلنون حل الرابطة (صور)
عاجل.. أعضاء "وايت نايتس" الزمالك يعلنون حل الرابطة (صور)
عاجل.. أعضاء "وايت نايتس" الزمالك يعلنون حل الرابطة (صور)
عاجل.. أعضاء "وايت نايتس" الزمالك يعلنون حل الرابطة (صور)
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