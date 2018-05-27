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نشأت الديهي: من يريد الخروج عن الماسونية يقتل مشنوقًا أو مطعونًا

الأحد 27/مايو/2018 - 11:18 م
نشأت الديهي: من يريد الخروج عن الماسونية يقتل مشنوقًا أو مطعونًا
الإعلامي نشأت الديهي
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أمنية فوزي
 
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن كلمة الماسونية منتشرة في كل الكتب التي تحمل الشر والمناورات الدينية، مشيرًا إلى أنه لن نجد أحد يعترف أنه من الماسونيون.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، أنه لا يوجد ماسونيًا سابقًا، كما يوجد مسلم سابق ومسيحي سابق وإخواني سابق، موضحًا أنه اعتقاد يمكن الإيمان به فترة ثم يكفر الشخص به بعد ذلك.

وتابع "الديهي": "الماسونية يدخلها الشخص منذ أخذ البيعة حتى الممات، وإذا حاول الخروج منها أو الانقلاب عليها يقام عليه الحد بالشنق أو بالطعن".
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