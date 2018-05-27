مشرف مستشفى طنطا عن السيدة المتوفاة بالممر: "عرفت من الفيسبوك"

قال الدكتور محمد الشبيني، المشرف العام على مستشفى طوارئ طنطا أنه علم بواقعة وفاة مسنة بممر المستشفى من خلال صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك، نافيًا أن يكون سبب وفاة السيدة هو الإهمال الطبي كما أشيع.





وأتهم الشبيني، خلال مداخلة هاتفية أجراها عبر فضائية "ltc"، مساء الأحد أهلية المتوفية بإهمال حالتها الصحية، مؤكدًا بأنها حضرت إلى المستشفى بعد اصابتها بتهتك في الأنسجة عقب اصابتها بكسر في الفخذ.



