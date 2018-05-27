ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وفاة "Ted Dabney" مؤسس شركة أتاري بعد صراع مع مرض سرطان المرئ

الأحد 27/مايو/2018 - 11:09 م
وفاة Ted Dabney مؤسس شركة أتاري بعد صراع مع مرض سرطان المرئ
Ted Dabney
طباعة
 
فقد مجال صناعة الألعاب شخصية كان لها دور هام في هذا المجال وهو Ted Dabney، الذي شارك في تأسيس شركة آتاري جنبا إلى جنب مع Nolan Bushnell، و الذي توفي بعد صراع مع مرض سرطان المريء.

و الجدير بالذكر أنه ابتكر مع Bushnell خلفية آتاري و التي تسمي Syzygy في عام 1971 كما أنتجوا لعبة Computer Space، و التي تعتبر أول لعبة فيديو محاكاة طيران آركيد تم إنتاجها في سنة 1971 أيضا. حيث تم إستخدام تلك التجربة كمنصة لإطلاق أتاري، بالإضافة إلى مطور الذكاء الاصطناعي Alcorn، كما أصدروا لعبة Pong عام 1972.

و أستمر Ted في العمل مع شركة أتاري لفترة قصيرة حيث غادر الشركة بعد نزاع مع Bushnell حول قرارات الإدارة. و لكنه استمر لفترة وجيزة في العمل مع Bushnell على ألعاب مسرح Pizza Time، و الجدير بالذكر أنه قضي بعد ذلك أكبر فتره من وقته في العمل مع شركات التكنولوجيا مثل Fujitsu و Raytheon و Teledyne. ومع ذلك، لا شك في أنه لعب دوراً رئيسيا في إطلاق سوق ألعاب الفيديو كما نعرفه الان.
المزيد عن: وفاة مؤسس شركة اتاري وفاة مرض سرطان المرئ مؤسس شركة اتاري تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Ted Dabney
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
أستون فيلا
0
x
18:00
1
فولهام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/27/2018 11:30:00 PM