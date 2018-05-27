وفاة "Ted Dabney" مؤسس شركة أتاري بعد صراع مع مرض سرطان المرئ

فقد مجال صناعة الألعاب شخصية كان لها دور هام في هذا المجال وهو Ted Dabney، الذي شارك في تأسيس شركة آتاري جنبا إلى جنب مع Nolan Bushnell، و الذي توفي بعد صراع مع مرض سرطان المريء.





و الجدير بالذكر أنه ابتكر مع Bushnell خلفية آتاري و التي تسمي Syzygy في عام 1971 كما أنتجوا لعبة Computer Space، و التي تعتبر أول لعبة فيديو محاكاة طيران آركيد تم إنتاجها في سنة 1971 أيضا. حيث تم إستخدام تلك التجربة كمنصة لإطلاق أتاري، بالإضافة إلى مطور الذكاء الاصطناعي Alcorn، كما أصدروا لعبة Pong عام 1972.



