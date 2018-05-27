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بالصورة.. أول رد رسمي من ريال مدريد على تسبب راموس في إصابة محمد صلاح

الأحد 27/مايو/2018 - 11:07 م
بالصورة.. أول رد رسمي من ريال مدريد على تسبب راموس في إصابة محمد صلاح
إصابة محمد صلاح
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أحمد عبد الحفيظ
 

أكد محسن لملوم، الناقد الرياضي بالأهرام، أنه تواصل مع المسئول الإعلامي لريال مدريد الإسباني، لمعرفة تفاصيل التدخل القوي من قائد الميرينجي، على نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، والتسبب في إصابته في لقاء الفريقين بنهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وكتب لملوم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " رغم الحزن مما حدث بالامس ضد نجمنا الكبير محمد صلاح.. تواصلت اليوم عبر واتس اب مع المسئول الاعلامى لنادى ريال مدريد حول ما حدث من راموس ضد صلاح وكان هذا رده..

(عزيزي محسن. من الواضح تمامًا في الصور أنه لا توجد نية لإلحاق الضرر باللاعب. نأمل أن يتمكن المشجعون المصريون من فهمه لأنه امر يحدث فى كرة القدم مثل أي لاعب آخر. وبما اني اوضحت ذلك فاللاعبين بالفعل اوضحوا موقفهم)".

 

وكان صلاح قد تعرض خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ليفربول وريال مدريد، على ملعب كييف بالعاصمة الأوكرانية للإصابة بالكتف مما دفع لخروجه وعدم استكماله المباراة.

 

 

بالصورة.. أول رد رسمي من ريال مدريد على تسبب راموس في إصابة محمد صلاح
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