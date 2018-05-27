"الزراعة" تكشف تفاصيل إلغاء حظر البحرين لاستيراد الجوافة المصرية
الأحد 27/مايو/2018 - 11:08 م
أمنية فوزي
كشف الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل إلغاء حظر البحرين لاستيراد الجوافة المصرية، قائلًا إنه يعتبر خبر سار جدًا، ويؤكد أن الوزارة تسير في الاتجاه السليم.
وأوضح "عبدالدايم"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أن وزارة الزراعة تتحرك بمنتهى السرعة بمجرد رفع الحظر الزراعي على أي محصول مصري في أي دولة.
وأشار إلى أن معظم الحظر يكون بسبب متبقيات المبيدات الزراعية، لافتًا إلى أن القرار الوزاري المشترك بين الزراعة والتجارة وضع شروطًا حازمة لفحص كل المحاصيل الزراعية، ووضع شروطًا لتصدير أي منتج زراعي، مضيفًا أنه لا بد أن يكون هناك رقمي كودي للمحاصيل المصدرة، متابعًا: "حريصون على تحقيق شروط الدول التي نصدر إليها، وتحقيق شروط التي نستورد على أساسها".
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