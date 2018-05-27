"الزراعة" تكشف تفاصيل إلغاء حظر البحرين لاستيراد الجوافة المصرية

كشف الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل إلغاء حظر البحرين لاستيراد الجوافة المصرية، قائلًا إنه يعتبر خبر سار جدًا، ويؤكد أن الوزارة تسير في الاتجاه السليم.





وأوضح "عبدالدايم"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أن وزارة الزراعة تتحرك بمنتهى السرعة بمجرد رفع الحظر الزراعي على أي محصول مصري في أي دولة.



