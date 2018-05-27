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أهم أخبار مصر اليوم الأحد 27/5/2018

الأحد 27/مايو/2018 - 11:08 م
أهم أخبار مصر اليوم الأحد 27/5/2018
أرشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الأحد الموافق 27-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس ‏النواب، أن الرأى العام العربى والعالمى أصبح على وعي وإدراك كاملين ‏على أن مصر حكومة وشعبا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع ‏القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها وأنه لا يمكن لأحد أن يزايد على ‏الدور التاريخى والمحورى الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية.‏

فرج عامر: القضية الفلسطينية في قلب مصر قيادة وحكومة ‏وشعبا

"التنشيط السياحي" تطلق حملة دعائية في دول الخليج

وزيرة السياحة تبعث رسالة إلى البرلمان والحكومة الألمانية مع ألكسندر رضوان (صورة)

"الطيران" تنظم حفل إفطارها السنوي بحضور الوزير

"الصيادلة" تناقش مع "الصحة" مشاكل تكليف أعضائها‎
المزيد عن: وزارة الطيران المدنى وزارة السياحة نقابة الصيادلة مصر اليوم رياضة القاهرة اليوم أهم أخبار اليوم الأحد أخبار مصر
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