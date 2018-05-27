أهم أخبار مصر اليوم الأحد 27/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الأحد الموافق 27-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس ‏النواب، أن الرأى العام العربى والعالمى أصبح على وعي وإدراك كاملين ‏على أن مصر حكومة وشعبا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع ‏القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها وأنه لا يمكن لأحد أن يزايد على ‏الدور التاريخى والمحورى الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية.‏