أهم أخبار مصر اليوم الأحد 27/5/2018
الأحد 27/مايو/2018 - 11:08 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الأحد الموافق 27-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الرأى العام العربى والعالمى أصبح على وعي وإدراك كاملين على أن مصر حكومة وشعبا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها وأنه لا يمكن لأحد أن يزايد على الدور التاريخى والمحورى الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية.
فرج عامر: القضية الفلسطينية في قلب مصر قيادة وحكومة وشعبا
"التنشيط السياحي" تطلق حملة دعائية في دول الخليج
وزيرة السياحة تبعث رسالة إلى البرلمان والحكومة الألمانية مع ألكسندر رضوان (صورة)
"الطيران" تنظم حفل إفطارها السنوي بحضور الوزير
"الصيادلة" تناقش مع "الصحة" مشاكل تكليف أعضائها
فرج عامر: القضية الفلسطينية في قلب مصر قيادة وحكومة وشعبا
"التنشيط السياحي" تطلق حملة دعائية في دول الخليج
وزيرة السياحة تبعث رسالة إلى البرلمان والحكومة الألمانية مع ألكسندر رضوان (صورة)
"الطيران" تنظم حفل إفطارها السنوي بحضور الوزير
"الصيادلة" تناقش مع "الصحة" مشاكل تكليف أعضائها
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