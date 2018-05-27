"تموين كفر الشيخ": الشون والصوامع استقبلت ١٥٠٠٨٣ طن قمح من المزارعين





وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث باسم المديرية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية تحت إشراف عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ويتم المرور والمتابعة اليومية لكافة أماكن استقبال القمح والتواصل مع الوزارة على مدار اليوم للوقف على أخر المستجدات، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة من التوريد ١٥٠٠٨٣ طن و٩٤٠ كيلو.



وأوضح أن عملية التوريد منتظمة دون مشاكل أو معوقات، وأن غرفة العمليات بالمديرية تحت إشراف وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تتابع جميع منافذ الاستلام بدائرة المحافظة.



استقبل 25 منفذًا وشونة وصومعة بمحافظة كفر الشيخ ١٥٠٠٨٣ طن و٩٤٠ كيلو من القمح المحلى من مزراعى المحافظة حتى اليوم.