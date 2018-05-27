أهم أخبار قطر اليوم الأحد 27/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم الأحد الموافق 27-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث قال المحلل السياسي الإماراتي، مازن العليوي، إن توقيت اجتماع وزراء إعلام الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب ومقاطعة قطر في الإمارات يأتي بالتزامن مع مرور قرابة عام على بداية الأزمة مع قطر وإعلان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للمقاطعة، مشيرا إلى أن دول الرباعي حاولت دعوة الدوحة للعودة للصف العربي والتخلي عن تعنتها ولكن بدون جدوى.