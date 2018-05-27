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فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)

الأحد 27/مايو/2018 - 11:01 م
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
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شيماء عطية - تصوير: ياسمين عليوة
 
افتتح كل من الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ليال صندوق التنمية الثقافية في رمضان منذ قليل بشارع الشريفين.

وشهد الافتتاح مشاركة لفيف من الفنانين الشباب ممن أبدعوا في رسم اللوحات الفنية وعزف الآلات الموسيقية المختلفة.

ومن المقرر أن تشهد ليالي الصندوق مشاركة لكبار المنشدين من أمثال، حسام صقر، زين محمود، الشيخ جودة، الشيخ ايهاب يونس، فرقة حلقة ذكر للإنشاد الديني، وفرقة بردة البوصيري.. بالإضافة إلى أمسيات شعرية وصالونات ثقافية وسينمائية .
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
فتحي عبدالوهاب يفتتح ليال صندوق التنمية الثقافية بحضور خالد سرور (صور)
طباعة
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