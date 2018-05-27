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"ملكية ينبع" تعلن عن رغبتها في استقطاب الكوادر السعودية لبرنامج الخدمات الصحية

الأحد 27/مايو/2018 - 10:48 م
ملكية ينبع تعلن عن رغبتها في استقطاب الكوادر السعودية لبرنامج الخدمات الصحية
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الفجر السعودي
 
أعلنت الهيئة الملكية بمدينة بينبع الصناعية عن رغبتها في استقطاب الكوادر السعودية الواعدة من الجامعات السعودية والأجنبية للانضمام إلى فريق عملها بالمدينة في برنامج الخدمات الصحية.

واشترطت الهيئة الملكية على المتقدمين أن يكون سعودي الجنسية وأن لايقل تقدير المؤهل العلمي عن جيد ومعادلة الشهادة للحاصلين على المؤهل العلمي من خارج السعودية وأن يكون حاصل على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة. وفق صحيفة "سبق"

وأضافت أن الشروط موضحة قرين كل وظيفة وذلك بمميزات للمقبولين برواتب مجزية وتأمين صحي بمستشفى الهيئة الملكية والمراكز الصحية التابعة لها وبرنامج امتلاك مسكن وتعليم مميز في مدارس الهيئة الملكية ودورات تدريبية.

وللتقديم والشروط من خلال الرابط التالي:

careers.rcjy.gov.sa


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