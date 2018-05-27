أهم أخبار السعودية اليوم الأحد 27/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الأحد الموافق 27-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث دشن وكيل جامعة جدة الدكتور صالح المزعل اليوم الأحد، بوابة القبول الإلكترونية للجامعة بحلتها الجديدة، إيذانًا بفتح باب القبول للطلاب والطالبات للتسجيل بمرحلة البكالوريوس بجامعة جدة للعام الجامعي المقبل 1440هـ والذي يستمر لمدة (40) يومًا وينتهي بتاريخ 23 شوال المقبل، وذلك بحضورعميد القبول والتسجيل بالجامعة دكتور عامر الزائدي.