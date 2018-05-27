أهم أخبار السعودية اليوم الأحد 27/5/2018
الأحد 27/مايو/2018 - 10:59 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الأحد الموافق 27-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث دشن وكيل جامعة جدة الدكتور صالح المزعل اليوم الأحد، بوابة القبول الإلكترونية للجامعة بحلتها الجديدة، إيذانًا بفتح باب القبول للطلاب والطالبات للتسجيل بمرحلة البكالوريوس بجامعة جدة للعام الجامعي المقبل 1440هـ والذي يستمر لمدة (40) يومًا وينتهي بتاريخ 23 شوال المقبل، وذلك بحضورعميد القبول والتسجيل بالجامعة دكتور عامر الزائدي.
"المزعل" يدشن بوابة القبول الإلكترونية بحلتها الجديدة في جامعة جدة
بدء القبول بدورة الضباط الجامعيين بكلية فهد الأمنية
انطلاق فعاليات "مسك جدة" التاريخية
معلمون ومعلمات يناشدون "التعليم" بإعادة فتح العدول عن النقل
إصابة ركاب سيارة اصطدمت بقطار نقل البضائع بالأحساء
"المزعل" يدشن بوابة القبول الإلكترونية بحلتها الجديدة في جامعة جدة
بدء القبول بدورة الضباط الجامعيين بكلية فهد الأمنية
انطلاق فعاليات "مسك جدة" التاريخية
معلمون ومعلمات يناشدون "التعليم" بإعادة فتح العدول عن النقل
إصابة ركاب سيارة اصطدمت بقطار نقل البضائع بالأحساء
المزيد عن: مسك جدة فتح العدول عن النقل دورة الضباط الجامعيين السعودية الرياض اليوم الأحساء أهم أخبار اليوم الأحد أهم أخبار السعودية