ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أهم أخبار السعودية اليوم الأحد 27/5/2018

الأحد 27/مايو/2018 - 10:59 م
أهم أخبار السعودية اليوم الأحد 27/5/2018
أرشيفية
طباعة
الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الأحد الموافق 27-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث دشن وكيل جامعة جدة الدكتور صالح المزعل اليوم الأحد، بوابة القبول الإلكترونية للجامعة بحلتها الجديدة، إيذانًا بفتح باب القبول للطلاب والطالبات للتسجيل بمرحلة البكالوريوس بجامعة جدة للعام الجامعي المقبل 1440هـ والذي يستمر لمدة (40) يومًا وينتهي بتاريخ 23 شوال المقبل، وذلك بحضورعميد القبول والتسجيل بالجامعة دكتور عامر الزائدي.

"المزعل" يدشن بوابة القبول الإلكترونية بحلتها الجديدة في جامعة جدة

بدء القبول بدورة الضباط الجامعيين بكلية فهد الأمنية

انطلاق فعاليات "مسك جدة" التاريخية

معلمون ومعلمات يناشدون "التعليم" بإعادة فتح العدول عن النقل

إصابة ركاب سيارة اصطدمت بقطار نقل البضائع بالأحساء

المزيد عن: مسك جدة فتح العدول عن النقل دورة الضباط الجامعيين السعودية الرياض اليوم الأحساء أهم أخبار اليوم الأحد أهم أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
أستون فيلا
0
x
18:00
1
فولهام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/27/2018 11:30:01 PM