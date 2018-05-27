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النواب الليبي يقدم بلاغا ً لفتح تحقيقات في قضايا فساد مالي

الأحد 27/مايو/2018 - 10:56 م
النواب الليبي يقدم بلاغا ً لفتح تحقيقات في قضايا فساد مالي
أرشيفية
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أعلن مجلس النواب الليبي في طبرق شرقي البلاد، اليوم الأحد، أن رئاسة مجلس النواب، سوف تباشر في تقديم بلاغ للنائب العام الليبي لفتح تحقيق قانوني حول المخالفات والتجاوزات المالية.

وصرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبد الكريم المريمي في بيان صحفي، أن "رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح عيسى، يكلف السيد أشرف الدوس الدرسي، المستشار القانوني لرئاسة مجلس النواب بالعمل على تقديم بلاغ إلى النائب العام من أجل فتح التحقيقات القانونية اللازمة حول المخالفات والتجاوزات المالية، التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة ومحاسبة كل مخالف.

وأضاف البيان، أن "أشرف الدوس المستشار القانوني لرئاسة مجلس النواب، قام بالاتصال مع السيد الصديق الصور، النائب العام بالخصوص ووفق القانون اعتبر ذلك بلاغا قانونيا سيتم فتح تحقيقات حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات وتجاوزات مالية".

وأوضح البيان أن "رئيس مجلس النواب، كلف السيد اشرف الدوس المستشار القانوني بمتابعة البلاغ مع النائب العام وتقديم تقارير حول التحقيقات التي اتخذت في هذا الشأن لرئاسة مجلس النواب".
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