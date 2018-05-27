نيرمين الفقي ترفع دعوى بلاغ كاذب وتشهير ضد مواطن خليجي اتهمها بالنصب ورفضها الزواج منه (صور)

قامت الفنانة نرمين الفقي، بالرد على دعوى مواطن خليجي اتهمها بالنصب وعدم وفائها بالزواج منه، حيث ردت بدعوى البلاغ الكاذب والتشهير وأن ما ذكره في المواقع الالكترونية ليس له أساس من الصحة أو سند قانوني.

وترافع أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وكيلا عن الفنانة نرمين الفقي، في الجنحة المباشرة رقم ٣٠٥٣ لسنة ٢٠١٨أمام محكمة جنح الشيخ زايد وطالب الادعاء المدني المؤقت قبل المدعي بمبلغ قدره "10001" عشرة آلاف وواحد جنيه للبلاغ الكاذب والتشهير في حق موكلته.

وقررت محكمة جنح الشيح زايد بتأجيل الدعوي لجلسة 9 يونيه القادم وذلك للإعلان بالدعوى.

ورفض أشرف عبد العزيز محامي الفنانة نرمين الفقي التعليق قائلا :"الدعوى الآن أمام بصر وبصيرة لا يجوز لي التحدث إلا بعد صدور حكم قضائي".