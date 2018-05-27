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ضبط ربة منزل هاربة من مؤبد بالإسماعيلية

الأحد 27/مايو/2018 - 10:51 م
ضبط ربة منزل هاربة من مؤبد بالإسماعيلية
جانب من جولة لمدير أمن الإسماعيلية
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هشام إسماعيل
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من إلقاء القبض علي ربة منزل هاربة من محافظة الدقهلية حكم مؤبد بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة.

وكان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط المتهمة "ع.ر.ب" 38 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بميت غمر محافظة الدقهلية، هاربة من حكم مؤبد بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة، وتم التحفظ على المتهمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
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