"التنشيط السياحي" تطلق حملة دعائية في دول الخليج

بدأت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بإطلاق حملتها الترويجية لمصر في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك خلال شهر رمضان.





وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أهمية السوق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يمثل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر حيث أن السياحة العربية تمثل 30% من السياحة الوافدة، مشيرة الى أن مصر دائما تفتح ذراعيها لاستقبال الأشقاء العرب وهم يشعرون فيها كأنهم في وطنهم الثاني، فمصر تعد مقصدا هاما للسائح العربي لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة و وحدة اللغة والعادات والتقاليد.





وقالت إن شهر رمضان يعد فرصة جيدة لإطلاق حملة مصر الترويجية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتجمع الأسر العربية خلاله حول شاشات التليفزيون لمشاهدة البرامج والمسلسلات الرمضانية المتميزة.





من ناحيته أوضح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الحملة تركز بشكل خاص على عرض الفيلم القصير "هي دي مصر" الحائز على العديد من الجوائز العالمية حيث يتم عرضه بكثافة على أربع قنوات تليفزيونية عبر منطقة الخليج في أوقات الذروة الاعلانية قبل وأثناء وبعد البرامج والمسلسلات الرمضانية ذات المشاهدة العالي على قنوات إم بي سي 1 وروتانا خليجية وسما دبي وتليفزيون دبي.



