وزيرة السياحة تبعث رسالة إلى البرلمان والحكومة الألمانية مع ألكسندر رضوان (صورة)

‪ ‎التقت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ألكسندر رضوان عضو البرلمان الاتحادي الألماني، بحضور السفير الألماني بالقاهرة، والمستشار الاقتصادي للسفارة، وذلك في مقر الوزارة بالعباسية‪.





‎وقالت المشاط إن السوق الألماني يأتي على رأس الأسواق المصدرة للسياحة الى مصر في الوقت الحالي، كما استعرضت المؤشرات الايجابية للسياحة المصرية فى الربع الأول لعام 2018، وكذلك التحسن الملحوظ الذى شهده عام ٢٠١٧.





‎وأشارت الوزيرة خلال اللقاء الى جهود الوزارة في المرحلة الحالية فيما يخص الإصلاحات الهيكلية ، كما تحدثت عما تقوم به الوزارة فيما يخص جودة الفنادق بما يكفل تماشيها مع المعايير الدولية، واكدت على التنسيق الدائم بين الوزارة وكافة الوزارات والجهات المعنية للنهوض بالقطاع السياحي.





‎وطلبت الدكتورة رانيا المشاط من عضو البرلمان الألماني نقل رسالة منها الى البرلمان والحكومة الألمانية فيما يخص دراسة مساواة مصر بباقي المقاصد السياحية المنافسة فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على السائحين الألمان المغادرين الى هذه المقاصد والتي تحددها الحكومة الألمانية جغرافياً، مشيرةً إلى أنه من الصعب فرض 27 يورو على السائح الألماني الى مصر بينما يتم فرض 7 يورو على المسافر الى دول أخرى مجاورة مما يحدث نوعاً من الصعوبة في المنافسة، ورفع حظر السفر المفروض على مدينة طابا، ودراسة إنهاء التحذير الخاص للشركات الألمانية بالطيران على ارتفاع أقل من 26 ألف قدم فوق منطقة جنوب سيناء وذلك لتنشيط السياحة الى هذه المنطقة.





وقالت الوزيرة إنها ناقشت هذه الموضوعات مع وزير التعاون الدولي والإنمائى بألمانيا، الذي كان يزور مصر الشهر الماضي، ومع المسئولين في الحكومة الالمانية الذين التقت بهم على هامش مشاركتها في بورصة برلين التي عقدت هذا العام خلال الفترة من 7إلى 11 مارس الماضى‪.



