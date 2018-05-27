آية عبدالله تُحيي سهرة رمضانية بمعهد الموسيقي العربية الثلاثاء المقبل

في إطار السهرات الرمضانية التي تقيمها دار الأوبرا المصرية، تحيي المطربة الشابة آية عبدالله يوم الثلاثاء المقبل، حفلا بمعهد الموسيقى العربية.

تشارك آية في الحفل بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي سند، وتقدم مجموعة الأغاني منها رمضان جانا، علي رمش عيونها، العيون السود، عاشقه وغلبانه، العوازل ياما قالوا، يهيه، عودت عيني، وأغنية محبتنيش، وتختتم بأغنية يا اغلي اسم في الوجود.

جدير بالذكر أن آية عبدالله طرحت الأسبوع الماضي دعاء "حبيبي يارب" علي قناة مزيكا الفضائية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

"حبيبي يارب" من كلمات الشاعر أحمد شتا، ألحان كريم طارق، توزيع عمرو عبدالفتاح، ومن إخراج هاني الزنات.