سقوط "هارون" متلبسا بمواد مخدرة في قبضة مباحث الإسماعيلية



وكان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات سرية عن قيام المتهم "طه.س.ر" 19 عامًا، وشهرته (هارون) ومقيم الحمادة بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإتجار في المواد المخدرة.





وبتقنين الإجراءات أكدت صحة المعلومات، وعلى الفور تم تكليف العقيد عصام عطوان رئيس فرع البحث الجنائي الغرب الإسماعيلية، والرائد أحمد شطا رئيس مباحث مركز شرطة التل الكبير، والنقباء محمد فؤاد، وماجد أسامة، ومحمود فراج، واحمد يحي، ويوسف الحفناوي معاونين مباحث المركز، والذي قاموا بعمل عدة أكمنة متحركة وثابتة في الأماكن التي يتردد عليها المتهم وتم ضبطه وبحوزته 10 قطع من جوهر الحشيش المخدر، وسلاح ابيض، ومبالغ مالية وهاتف محمول.



وبمناقشة المتهم اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض لدفاع عن تجارته، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري عرضه على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



تمكن ضباط مباحث مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية من إلقاء القبض على "هارون" متلبسًا بحوزته 10 قطع من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.