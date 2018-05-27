أحمد موسى: رونالدو كان ينظر لـ محمد صلاح بغيرة وغل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك نعرة طائفية ضد محمد صلاح في أوروبا، موضحا: "أوروبا ليست سعيدة بمنافسة محمد صلاح لرونالدو وميسي على الحذاء الذهبي".





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن لاعب الريال رونالدو كان ينظر للنجم محمد صلاح بغيرة وغل، مؤكدا أن اللاعب محمد صلاح يلعب بشرف ولا يضرب أحد بتعمد، معلقا: "صلاح ضرب حد من غير قصد بكى".



