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أحمد موسى: رونالدو كان ينظر لـ محمد صلاح بغيرة وغل

الأحد 27/مايو/2018 - 10:42 م
أحمد موسى: رونالدو كان ينظر لـ محمد صلاح بغيرة وغل
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك نعرة طائفية ضد محمد صلاح في أوروبا، موضحا: "أوروبا ليست سعيدة بمنافسة محمد صلاح لرونالدو وميسي على الحذاء الذهبي".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن لاعب الريال رونالدو كان ينظر للنجم محمد صلاح بغيرة وغل، مؤكدا أن اللاعب محمد صلاح يلعب بشرف ولا يضرب أحد بتعمد، معلقا: "صلاح ضرب حد من غير قصد بكى".

يُذكر أن نهائي دوري الأبطال شهد إصابة محمد صلاح في الدقيقة 25 بعد تدخل عنيف من لاعب الريال راموس؛ تسببت في خروجه من الملعب حيث أصيب بخلع في الكتف، في المباراة التي انتهت لصالح القلعة البيضاء بثلاثية.
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