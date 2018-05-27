"سك على أخواتك".. اختيار رواد المقاهي الشعبية بعد تصدره تريند "تويتر" (صور)

بعد أن تصدر مسلسل "سك على أخواتك" الذي يلعب بطولته النجم علي ربيع التريند في مصر على "جوجل" و"تويتر" خاصة بعد تصاعد الأحداث الكوميدية التي شهدتها الحلقات الأخيرة، أصبح المسلسل "من الأعمال المطلوبة على العديد من المقاهي الشعبية التي يحرص روادها على مشاهدته لما يتضمنه من جرعة كوميدية مكثفة.

وكانت الحلقات الأولى من العمل قد حققت نسبة مشاهدة كبيرة على قناة MBC مصر، وفى السياق ذاته انتهى مخرج العمل وائل إحسان من التصوير نهائيا، ليتفرغ بعدها لمونتاج ومكساج الحلقات المتبقية وتسليمها للشركة المنتجة للمسلسل.

"سك على اخواتك" بطولة على ربيع، صلاح عبد الله، سلوى خطاب، صبرى فواز، كريم عفيفى، هنا الزاهد، سهر الصايغ، هادى الجيار، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، جيسى عبده، وأخرون، والعمل قصة كريم فهمى، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، محمد فتحى ومحمد أبو السعد، إخراج وائل إحسان وإنتاج صادق صبّاح.