تغريدات الفنانين.. هاني رمزي يوجه رسالة لـ" محمد صلاح".. وأصالة تدعو له بالشفاء

دون العديد من الفنانين، على مدار اليوم الأحد، بعض من التدوينات المتعلقة بحياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، ومدى تأثيرها على جمهورهم، وذلك عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، حيث أبدى العديد من متابعيهم ردودًا مختلفة تجاه هذه التدوينات.

فيفي عبده: سلامتك يا بطل

عبرت الفنانة فيفي عبده عن غضبها الشديد من لاعب الكرة الإسباني سيرخيو راموس، بسبب تعمده إصابة نجم منتخب مصر محمد صلاح خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.

ونشرت فيفي صورة لصلاح: "سلامتك يا بطل ياللي قاهرهم عين الحسود فيها عود وريني مين ابن المفرومة ده اللي عمل فيك كده وانا اقطعهولك بسناني. شد حيلك يا بطل وهتبقي زي الفل ومستنينك في كأس العالم إن شاء الله يا فخر مصر.. قولوا امين يا رب العالمين".

هاني رمزي يوجه رسالة لـ"صلاح"

ووجه الفنان هاني رمزى، رسالة إلى اللاعب محمد صلاح بعد إصابته بالأمس: "محمد صلاح.. هذا الرجل المصري الاصيل خطف قلوبنا ..دموعه هي دموعنا بكاؤه هو حزن كل المصريين والعرب آلامه هى آلامنا وقوعه على الارض هو وقوع الابطال .. ما حدث معه غدر وقذارة .. لم يفكر أحد أن يأخذ له حقه ولكن الله سياخذ له حقه .. شد حيلك يا بطل كلنا معك الموضوع مش موضوع كورة الموضوع اكبر من كدا بكتير الموضوع حكاية انسان استطاع ان يجمع حب مائة مليون مصرى ياللا يا بطل مستنينك ان شاء الله تخف وتبقى زي الفل مع اجمل امنياتي لك بالسعادة والانتصار والله معك".

أصالة تدعو لـ"صلاح" بالشفا

كما وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول، بعد اصابته بخلع في الكتف: "سلامة قلبك ياروح قلب الدنيي كلّللللها.. الله لا يضرّك يا فخرنا بأخلاقك وموهبتك".

أمير كرارة يوجة رسالة لـ"سيرجيو راموس"

ووجه الفنان أمير كرارة رسالة إلى سيرجيو راموس، مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما تسبب في إصابة نجم مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، من خلال صورة كاريكاتورية، يظهر خلالها ممسكاً براموس المقيد بالحبال، ويوجه كرارة حديثه لراموس قائلاً :"هخليك تروح مدريد زاحف".

وعلق كرارة على الصورة الكاريكاتورية :"إلا صلاح".

غزل بين آيتن عامر وصبا مبارك

بينما عبرت الفنانة آيتن عامر عن إعجابها الشديد بمسلسل "طايع"، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكتبت " آيتن عامر"، قائلة: "مسلسل طايع سخن واحلو أكتر وأكتر"، ومن جانبها ردت عليها الفنانة صبا مبارك بطلة المسلسل قائلة: "آيتن الحلوة الموهوبة بحبك"، وترد عليها آيتن بتغريدة أخرى جاء فيها: " بحبك أكتر".

نسرين أمين ومي سليم في كواليس" عزمي وأشجان"

ونشرت الفنانة نسرين أمين، صورة تجمعها بالفنانة مي سليم من كواليس تصوير مسلسل عزمي وأشجان، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها.