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رئيس لجنة الفتوى: قوة الإيمان تنعكس على الجوارح

الأحد 27/مايو/2018 - 09:57 م
رئيس لجنة الفتوى: قوة الإيمان تنعكس على الجوارح
الدكتور سعيد عامر
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جهاد جمال
 
أكد الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن نعمة البيان والكلمة من أجل نعم الله على العباد، متابعًا، لا يدرك قيمة وأهمية هذه النعمة إلا من فقدها. 

وأشار عامر، خلال حواره المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء الأحد، أن قيمة الإنسان تتوقف على كلمته وبيانه، مستكملًا: إن شكر نعمة الله يتحقق باستخدامها فيما جاءت من أجله، والكفر بها هو استخدامها في غير مجالها.

وأوضح أنه بكلمة واحدة تدخل الإسلام، وإخرى تخرج منه، لافتًا إلى أن، الكلمة لها أهمية كبيرة في الإسلام، مستكملًا أن قوة الإيمان في القلب تنعكس على الجوارح كافة. 
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