ابن شقيقة "علي شورب" يطالب المسرحي رجاء فرحات بالاعتذار

طالب برهان الدين بينوس ابن شقيقة "علي شورب"، المسرحي رجاء فرحات بالاعتذار من عائلته بسبب تصريحه أن خاله (علي شورب) كان شاذا جنسيّا،مشددا أنه في حال لم يفعل ذلك سيرفعون قضية ضده.





و أشار الى أن العائلة تأذت من تزييف الحقائق و تقديم صورة سيئة عن خاله علي شورب.



