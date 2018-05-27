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ابن شقيقة "علي شورب" يطالب المسرحي رجاء فرحات بالاعتذار

الأحد 27/مايو/2018 - 09:56 م
ابن شقيقة علي شورب يطالب المسرحي رجاء فرحات بالاعتذار
علي شورب - رجاء فرحات
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محمد وليد الجموسي
 
طالب برهان الدين بينوس ابن شقيقة "علي شورب"، المسرحي رجاء فرحات بالاعتذار من عائلته بسبب تصريحه أن خاله (علي شورب) كان شاذا جنسيّا،مشددا أنه في حال لم يفعل ذلك سيرفعون قضية ضده.

و أشار الى أن العائلة تأذت من تزييف الحقائق و تقديم صورة سيئة عن خاله علي شورب.

وأكد بينوس في تصريح لاذاعة “موزاييك” أن رجاء فرحات غالط الجميع عندما ادعى أنّه ابن الحلفاوين وهو أمر غير صحيح.
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