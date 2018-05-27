بعد إصابة محمد صلاح.. 150 ألف توقيع لـ"يويفا" من أجل إيقاف راموس

ارتفع عدد الموقّعين على طلب للاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، لحظر المدافع الإسبانى سيرخيو راموس، إلى 150 ألف توقيع من قبل مشجعّى ليفربول بعد إصابة المصرى محمد صلاح، عمداً خلال مباراة نهائي دوري الأبطال الأوربي أمس فى كييف.

وخرج صلاح مصابا فى كتفه وسط ذهول مشجعي الريدز، وتسبّبت تلك اللعبة فى إثارة غضب عارم لمشجعى الكرة الأوروبية والمصرية، حيث لجأ العديد منهم إلى مواقع التواصل الاجتماعى لاستنكار بلطجة راموس ضد نجم ليفربول الإنجليزى محمد صلاح خلال المباراة التى انتهت بفوز ريال مدريد 3-1.





وجاء فى بيان العريضة أنّ راموس تعمّد الإمساك بذراع صلاح وإسقاطه بالأرض، مما تسبّب فى حرمانه من إكمال المباراة، بل واللحاق بمنافسات كأس العالم الشهر المقبل.





وقالت إنّ سيرخيو راموس، يعطى مثالاً مروّعاً لأجيال المستقبل من لاعبى كرة القدم، فبدلاً من الفوز فى المباريات بشكل عادل، يستخدم الحيل التى تتحدى روح اللعبة واللعب النظيف.





وطالبت

الاتحاد الأوروبى لكرة القدم والفيفا باتخاذ تدابير ضد راموس واللاعبين أمثاله، باستخدام تسجيلات الفيديو الخاصة بالمباريات للحفاظ على روح اللعبة.

وكان ريال مدريد توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة عشر في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد أن حقق الفوز على زملاء صلاح بثلاثة أهداف مقابل هدف.