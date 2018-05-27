ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ثعبان ضخم يهاجم تجمعا لعمال شركة بترولية بصحراء الذهيبة من ولاية تطاوين

الأحد 27/مايو/2018 - 09:54 م
ثعبان ضخم يهاجم تجمعا لعمال شركة بترولية بصحراء الذهيبة من ولاية تطاوين
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
هاجم ثعبان ضخم مساء أمس السبت تجمعا لعمال شركة بترولية بصحراء الذهيبة من ولاية تطاوين مما اصابهم بالفزع نظرا لانه من النوع غير مألوف في الجهة.

ووفق شهود عيان فقد تم الاستنجاد بوحدة للحرس الوطني متمركزة غير بعيد من الشركة فتدخل اعوانها و قضوا عليه بالسلاح وقد تبين ان طوله يزيد عن المترين وهو من النوع السام جدا.
المزيد عن: ولاية تطاوين شركة بترولية بصحراء الذهيبة شركة بترولية خبرعاجل ثعبان ضخم يهاجم عمال ثعبان ضخم تونس اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
أستون فيلا
0
x
18:00
1
فولهام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/27/2018 10:00:01 PM