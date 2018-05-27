ثعبان ضخم يهاجم تجمعا لعمال شركة بترولية بصحراء الذهيبة من ولاية تطاوين
الأحد 27/مايو/2018 - 09:54 م
محمد وليد الجموسي
هاجم ثعبان ضخم مساء أمس السبت تجمعا لعمال شركة بترولية بصحراء الذهيبة من ولاية تطاوين مما اصابهم بالفزع نظرا لانه من النوع غير مألوف في الجهة.
ووفق شهود عيان فقد تم الاستنجاد بوحدة للحرس الوطني متمركزة غير بعيد من الشركة فتدخل اعوانها و قضوا عليه بالسلاح وقد تبين ان طوله يزيد عن المترين وهو من النوع السام جدا.
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