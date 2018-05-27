أسامة كمال يكشف سبب اختياره لمحاورة الروبوت "صوفيا" (فيديو)

كشف الإعلامي أسامة كمال، سبب استضافته لـ"الروبوت صوفيا"، قائلًا إن 3 من الشباب أقاموا مؤتمرًا، وجلبوا صوفيا، والراعي الرئيسي للمؤتمر كان قناة "dmc".



وأضاف "كمال"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأحد، أن القناة اختارته ليحاورها لأنه الأكبر سنًا.



وعقبت "بسمة"، قائلة: "قالوا عنك أسامة كمال على رأسه ريشة"، ورد مازحًا: "شايفاها؟".

