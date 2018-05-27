"أمهات مصر": غضب بين أولياء الأمور بسبب تعطل نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، عن تلقي الاتحاد شكاوي عديدة من أولياء أمور طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة، بسبب تعطل موقع المديريات التعليمية والذي أدى إلى عدم حصول أغلبهم على نتيجة أبنائهم.





وقالت "عبير"، في بيان، إن هناك استياء وغضب بين أولياء الأمور بسبب عدم اهتمام مديريات التعليم بالموقع الالكتروني الخاص بهم وعدم قدرة هذه المواقع على تحمل الإقبال الكبير من قبل أولياء الأمور لمعرفه نتائج أبنائهم وتعطل هذه المواقع، مستطردة: "أولياء الأمور مستغربين، ازاي مش قادرين نتعامل مع مواقع المديريات التعليمية واحنا داخلين علي ثانوية تابلت ونظام تعليمي الكتروني بشكل كامل".

وأشارت إلى أن أولياء الأمور يشعرون بغضب شديد ممن وصفوه بـ"سبوبة النتائج"، موضحة أن المديريات التعليمية تعاقدات مع خدمه ال0900 حتى يستطيع أولياء الأمور معرفة النتيجة قبل إعلانها في المدارس وموقع المديرية، متهمين المديريات بعدم الاهتمام بالموقع وتعطيله للحصول علي مقابل مادي اكبر من الخدمة.



