أطفال ينجحون في اصطياد خنزير وحشي

قامت مجموعة من أطفال منطقة المرازقة السياحية الموجودة بالمنطقة السياحية الحمامات الشمالية في نابل باصطياد "جرو" خنزير وحشي بعد تخلفه عن القطيع وفق ما أوردته إذاعة شمس أف ام.



