أطفال ينجحون في اصطياد خنزير وحشي
الأحد 27/مايو/2018 - 09:52 م
محمد وليد الجموسي
قامت مجموعة من أطفال منطقة المرازقة السياحية الموجودة بالمنطقة السياحية الحمامات الشمالية في نابل باصطياد "جرو" خنزير وحشي بعد تخلفه عن القطيع وفق ما أوردته إذاعة شمس أف ام.
ووفق نفس المصدر فان هاته المنطقة السياحية المتاخمة لجبل الحمامات قد عرفت المدة الفارط نزول عدد كبير من الخنزير البري عبر الاودية و وصولا الى شاطئ المرازقة و خاصة في الليل للبحث عن الطعام الموجود في الحاويات مما اصبح يشكل خطرا على ابنائهم و خاصة الصغار منهم و كبار السن وقد دعى الأهالي السلط للتدخل لقنص هذا الحيوان كي لا يسبب مآسي في الجهة.
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