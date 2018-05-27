بكري والقصاص يؤديان واجب العزاء في والد جيهان منصور

بدأ منذ قليل عزاء والد الإعلامية جيهان منصور، والمقام حاليًا داخل مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، حيث تتلقى العزاء ابنته الإعلامية جيهان منصور وسط حضور أقاربها وأصدقائها، كما حرص عدد كبير من الإعلاميين والكتاب على تقديم واجب العزاء وهم الكاتبة فريدة الشوباشى، والإعلامى حافظ المراغى، والكاتب الصحفى أكرم القصاص، والكاتب الصحفى ورئيس تحرير صوت الأمة عادل السنهورى، والإعلامى والبرلمانى مصطفى بكرى وشقيقه الإعلامى محمود بكرى.





وكانت الإعلامية جيهان منصور أعلنت عن وفاة والدها الدكتور إبراهيم منصور بمسقط رأسه فى مدينة دسوق بكفر الشيخ، من خلال حسابها على موقع فيس بوك.





وكتبت جيهان منصور من خلال حسابها على موقع "فيس بوك": "توفى إلى رحمة الله والدى الدكتور إبراهيم منصور منذ قليل فى مسقط رأسه بمدينة دسوق كفر الشيخ، ادعوا له بالرحمة والمغفرة، لا أراكم الله مصيبة فى عزيز لديكم".



