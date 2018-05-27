فرج عامر: القضية الفلسطينية في قلب مصر قيادة وحكومة وشعبا
الأحد 27/مايو/2018 - 09:51 م
إسلام شعراوي
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الرأى العام العربى والعالمى أصبح على وعي وإدراك كاملين على أن مصر حكومة وشعبا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها وأنه لا يمكن لأحد أن يزايد على الدور التاريخى والمحورى الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية.
وقال "عامر"، إن مصر واصلت جهودها لكسر الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات العاجلة إلى أبناء القطاع خاصة أن السلطات المصرية قامت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتسيير قوافل كبيرة من المساعدات الطبية والغذائية والمواد البترولية وإدخالها إلى قطاع غزة، في إطار الجهود التي تقوم بها مصر للتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطينى الشقيق وتضمنت القوافل المصرية مستلزمات طبية لإمداد المستشفيات الفلسطينية في غزة بالأدوية في ضوء النقص الذي تعانى منه، ومواد غذائية لتوزيعها على الأشقاء الفلسطينيين في غزة ومواد بترولية كما قامت سيارات الإسعاف المصرية بنقل الحالات الحرجة للعلاج في مستشفيات العريش والإسماعيلية والقاهرة.
وأضاف المهندس محمد فرج عامر أن جميع القرارات التي تتخذها مصر بشأن القضية الفلسطينية مستقلة ونابعة من الإرادة والقيادة المصرية وأكبر دليل على ذلك إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره التاريخى وغير المسبوق في تاريخ القضية الفلسطينية بفتح معبر رفح طوال شهر رمضان، لتخفيف الأعباء عن الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ولتسهيل عبور المساعدات الإنسانية إلى القطاع مؤكدا أن هذا القرار ساهم في نقل عشرات الجرحى من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية في العريش والإسماعيلية والقاهرة.
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