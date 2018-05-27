فرج عامر: القضية الفلسطينية في قلب مصر قيادة وحكومة ‏وشعبا

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس ‏النواب، أن الرأى العام العربى والعالمى أصبح على وعي وإدراك كاملين ‏على أن مصر حكومة وشعبا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع ‏القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها وأنه لا يمكن لأحد أن يزايد على ‏الدور التاريخى والمحورى الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية.‏





وقال "عامر"، إن مصر واصلت جهودها لكسر الحصار الإسرائيلى ‏المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات العاجلة إلى أبناء القطاع ‏خاصة أن السلطات المصرية قامت بناء على توجيهات الرئيس عبد ‏الفتاح السيسي، بتسيير قوافل كبيرة من المساعدات الطبية والغذائية ‏والمواد البترولية وإدخالها إلى قطاع غزة، في إطار الجهود التي تقوم بها ‏مصر للتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطينى الشقيق وتضمنت القوافل ‏المصرية مستلزمات طبية لإمداد المستشفيات الفلسطينية في غزة بالأدوية ‏في ضوء النقص الذي تعانى منه، ومواد غذائية لتوزيعها على الأشقاء ‏الفلسطينيين في غزة ومواد بترولية كما قامت سيارات الإسعاف المصرية ‏بنقل الحالات الحرجة للعلاج في مستشفيات العريش والإسماعيلية ‏والقاهرة.‏



