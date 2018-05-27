الملك محمد السادس يوجه الشكر لراغب علامة.. والأخير: "ملك القلوب"

بعد أن عبّر السوبر ستار راغب علامة عن تمنّياته بالشفاء العاجل له إثر نجاح العمليّة التي أجراها، وجّه سموّ ملك المملكة المغربيّة محمّد السادس رسالة شكر مكتوبة للفنّان راغب علامة عبّر له فيها عن جزيل شكره لما سبق أن عبّر عنه السوبر ستار من تمنيات صادقة بالشفاء العاجل.

وأعرب الملك المغربيّ عن تقديره لمشاعر السوبر ستار النبيلة التي تعكس ما يتحلّى به من خصال إنسانيّة رفيعة كفنّان عربيّ كبير، على حدّ تعبير العاهل المغربيّ. وختم الملك محمّد السادس رسالته إلى السوبر ستار بالقول: "أدعو الله تعالى أن يُلهمكم المزيد من التألّق في مساركم الفنيّ الحافل بالعطاء".

وعقّب السوبر ستار على رسالة الملك المغربيّ بالقول: "هذه مواصفات الملك الطيّب والمتواضع الذي أراه دائماً حبيب القلوب"، وأضاف: " أتمنّى لجلالة الملك كلّ الصحة والعافية، وأن تبقى المغرب قلب العروبة النابض كما أرادها جلالة الملك، وهنيئاً للشعب المغربي بملكه، وتحيّة حبّ كبيرة إلى هذا الشعب، حمى الله المغرب وملكها وشعبها".