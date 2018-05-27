صحيفة تشكك في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: هناك خطط سرية

ظهرت الشكوك بعد أن خصصت السلطات البريطانية التمويل اللازم لإجراء انتخابات البرلمان الأوروبي، المقرر إجراؤها بعد تاريخ الانسحاب المخطط له من الاتحاد الأوروبي.





وذكرت صحيفة "تلجراف" أن حكومة المملكة المتحدة يُشتبه بأنها تخطط "سرا" للبقاء في الاتحاد الأوروبي رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وقالت الصحيفة إن هذه التكهنات دفعت إلى حقيقة أن الحكومة خصصت 829 ألف جنيه استرليني (أكثر من 1.1 مليون دولار) بسبب "أنشطتها المتعلقة بالانتخابات البرلمانية الأوروبية في عام 2019".





كما أشار منفذ وسائل الإعلام إلى حقيقة أن انتخابات البرلمان الأوروبي من المقرر أن تعقد في أواخر مايو 2019، في حين من المقرر أن تنسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قبل شهرين تقريبا من ذلك - في 29 مارس.





وبدورها، أوضحت اللجنة الانتخابية التمويل المخصص بأنه "إجراءات احترازية". كما أشارت إلى أن "على الأرجح" لن تشارك المملكة المتحدة في الانتخابات.





جدير بالذكر أنه تم إجراء الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو 2016، وأيد غالبية الناخبين انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.





ومع ذلك، يعتقد بيتر كيلنر، الرئيس السابق لـ YouGov ومحلل استطلاعات الرأي، أن النتائج قد تكون مختلفة الآن.

ووفقا له، فإن المملكة المتحدة على الأرجح تدعم البقاء في الاتحاد الأوروبي إذا تم إجراء مثل هذا الاستفتاء مرة أخرى.











