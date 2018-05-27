بوعلي المباركي: الاتحاد هو من سعى لتنصيب وزير العدل لكن تبين أنه على مراد الله

انتقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي بشدة وزير العدل.





وقال المباركي، في تصريح إذاعي، إن الاتحاد هو من سعى لتنصيب “هذا الوزير” وتدخل لفائدته ولكن تبين أنه على مراد الله، وفق تعبيره.





وتابع المباركي انتقاده “كان من الاجدى بك أن تبحث عن ما يهم مصلحة البلاد والوزارة التي تشرف عليها”.