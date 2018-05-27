ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وسيم ميغالو يعترف: دوري في السلسلة اليومية "دنيا أخرى" كان فاشلا

الأحد 27/مايو/2018 - 09:47 م
وسيم ميغالو يعترف: دوري في السلسلة اليومية دنيا أخرى كان فاشلا
وسيم ميغالو
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
قال الفكاهي وسيم ميغالو إن دوره في السلسلة اليومية "دنيا أخرى" التي تبث يوميا على قناة "الحوار التونسي" كان فاشلا، مؤكدا أن فشله لم يؤثر على نجاح السلسلة التي تواصل تحقيق نسب مشاهدة جيدة.

وأوضح ميقالو في حوار له لـ"موزاييك أف أم" أنه فوجئ بالكم الهائل من الشتائم التي وصلته على شبكة التواصل الاجتماعي وبلغ الحد أن طلب منه البعض عدم المشاركة مستقبلا في أعمال رمضانية.

المزيد عن: وسيم ميغالو قناة الحوار التونسي خبرعاجل تونس السلسلة اليومية دنيا اخرى اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
أستون فيلا
0
x
18:00
1
فولهام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/27/2018 10:00:05 PM