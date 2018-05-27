وسيم ميغالو يعترف: دوري في السلسلة اليومية "دنيا أخرى" كان فاشلا

قال الفكاهي وسيم ميغالو إن دوره في السلسلة اليومية "دنيا أخرى" التي تبث يوميا على قناة "الحوار التونسي" كان فاشلا، مؤكدا أن فشله لم يؤثر على نجاح السلسلة التي تواصل تحقيق نسب مشاهدة جيدة.





وأوضح ميقالو في حوار له لـ"موزاييك أف أم" أنه فوجئ بالكم الهائل من الشتائم التي وصلته على شبكة التواصل الاجتماعي وبلغ الحد أن طلب منه البعض عدم المشاركة مستقبلا في أعمال رمضانية.



