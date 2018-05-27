نقل الرئيس الأمريكي الأسبق ورج بوش الأب للمستشفى

صرح متحدث باسم أسرة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، 93 عاما، عبر تويتر، أنه نقل إلى المستشفى في ولاية مين، اليوم الأحد 27، بعد أن عانى من هبوط ضغط الدم والإرهاق.





وأكد المتحدث جيم مكجراث أن بوش، وهو أكبر الرؤساء الأمريكيين السابقين على قيد الحياة، سيبقى على الأرجح تحت الملاحظة في المستشفى بضعة أيام.





وأضاف، الرئيس الأسبق في وعيه ومتيقظ ولا يشعر بأي ألم، وكان جورج بوش الأب، أدخل أدخل مساء الاثنين 23 أبريل، مستشفى في هيوستون بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه.





وتوفيت باربرا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب ووالدة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، عن 92 عاما، 14 أبريل، بحسب بيان نشره على "تويتر" المتحدث باسم زوجها.





وقال جيم ماكغراث إن "باربرا بوش، توفيت الثلاثاء، أبريل 2018 عن 92 عاما"، وذلك بعيد يومين على إعلان المتحدث نفسه أن السيدة الأولى السابقة قررت وقف علاجها الطبي واللجوء إلى الرعاية التسكينية، بسبب تدهور صحتها.