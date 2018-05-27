وكيل "نقل النواب" يتقدم بسؤال للحكومة بشأن تطبيق ضرائب على "أوبر ‏وكريم"‏

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات في ‏مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، ‏بخصوص خضوع نشاط شركتي أوبر وكريم لضريبة القيمة المضافة، مشيرًا ‏إلى أن آلاف الرحلات اليومية لأوبر وكريم في مصر بدون ضرائب وهو ما ‏يهدر حق كبير للدولة.‏





وتساءل النائب عن حجم القيمة التي ستطبقها الحكومة، وهل ستكون مساوية ‏لحجم الضريبة المطبقة على التاكسي الأبيض أم أعلى أو أقل؟، قائلًا إن هذه ‏الشركات ساهمت بشكل كبير في جعل المواطن مشترك معها في مخالفة ‏قانون الضرائب والتأمينات والمرور والعمل وعلى الجانب الأخر يتم إهدار ‏السيارة وقيمتها.‏



