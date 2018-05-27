وكيل "نقل النواب" يتقدم بسؤال للحكومة بشأن تطبيق ضرائب على "أوبر وكريم"
الأحد 27/مايو/2018 - 09:48 م
إسلام شعراوي
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، بخصوص خضوع نشاط شركتي أوبر وكريم لضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن آلاف الرحلات اليومية لأوبر وكريم في مصر بدون ضرائب وهو ما يهدر حق كبير للدولة.
وتساءل النائب عن حجم القيمة التي ستطبقها الحكومة، وهل ستكون مساوية لحجم الضريبة المطبقة على التاكسي الأبيض أم أعلى أو أقل؟، قائلًا إن هذه الشركات ساهمت بشكل كبير في جعل المواطن مشترك معها في مخالفة قانون الضرائب والتأمينات والمرور والعمل وعلى الجانب الأخر يتم إهدار السيارة وقيمتها.
وأوضح النائب أنه بعد إقرار قانون تنظيم خدمات نقل الركاب باستخدام التكنولوجيا، فإنه حان الوقت لجمع ضرائب من هذه الشركات التي تهربت لسنوات من التزاماتها الضريبية تجاه الدولة، وكذلك مسؤوليتها الاخلاقية تجاه مستخدميها والذين لا تزال بياناتهم تحت تصرف واستخدام هذه الشركات.
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